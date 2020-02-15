بالصورة- أحمد السقا يشوّق لفيلم "الجزيرة 3"‏

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل المصري ​أحمد السقا​ المتابعين للجزء الثالث من فيلم "الجزيرة" بنشر صورة لشخصية "منصور الحفني" التي يجسدها في فيلم ‏‏"الجزيرة" بجزئيه الأول والثاني من دون الإفصاح عن موعد طرح الفيلم.‏

ونشر أحمد السقا الصورة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب معلقًا: "منصور الحفني عايش يا رجالة".‏

وتوالت التعليقات على صورة "الحفني" موشوقاً متابعيه للجزء الثالث من "الجزيرة". وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا طرح الجزء الثالث ومنها من ‏خمن اقتراب موعد بدء التصوير، فيما اكتفى السقا بتشويق الجمهور بسؤاله لأحد المتابعين الذي قال: "إوعى يكون اللي في دماغي ‏صح" ليرد السقا: "إيه اللي في دماغك"؟ ويكتفي بهذا التعليق.‏



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