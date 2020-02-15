ميرنا وليد - بيروت - تحظى شمس الأغنية اللبنانية ​نجوى كرم​ بكمية كبيرة جداً من المحبة من قبل الجمهور سواء في لبنان أو في مختلف البلدان العربية.

ويوم أمس احتشد العديد من فانز نجوى كرم في وسط بيروت، حيث أن نجوى إختارت ان تطلق هاشتاغ "لبنان بقلبنا"، إحتفالاً بعيد الحب في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.

وتم الإستعانة بهليكوبتر لنثر أوراق حمراء اللون مع الهاشتاغ وإمضاء نجوى كرم.

فانز نجوى وصفوها بأجمل الكلمات، ونورد لكم في الفيديو أدناه كلمات إثنين من بين فانزات نجوى كرم الذين تواجدوا يوم أمس في الحدث.



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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتلقى أجمل الكلمات من محبيها..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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