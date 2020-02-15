تراند اليوم : شركات اللهو الخفي بتكسب ملايين من وراء نجوم المهرجانات

اشارت الكثير من الادعاءات الصحفية ان نجوم المهرجانات يحصلون علي ملايين الجنيهات بسبب نشر فيديوهاتهم عبر موقع اليوتيوب ، ونشرت الخليج 365 امس تقرير مفصل عن ايرادات اغنية بنت الجيران التي اقتربت من 54 مليون جنيه ، و خرج المطرب الشعبي عمر كمال ليرد علي هذه التقارير ليؤكد ان هناك منظومة كبيرة تذهب اليها الامول وان ما يحصل عليه من 54 مليون هو الراتب المتفق عليه فقط .

وكشف عمر كمال ان مبلغ الـ54 مليون التي يحصلونها تذهب 30 % منها للشركة التي تدير حساباتهم، والباقي لا يحصل على شيء منه بل يذهب لـ”ِ “شاكوش”.

واشارت عمر بطريقة غير مقصودة الي شركات التسويق التي تعمل مع مطربي المهرجانات و علي الاموال الكبيرة التي تحصل عليها الشركات فاغنية بنت الجيران ادخلت لشركة الانتاج و التسويق ما يقارب من 15 مليون جنيه بدون رقابة من المالية او مصلحة الضرائب التي لا تعلم شئ عن هذه الشركات صاحبة الربح الكبير فمن المتوقع ان تصل ارادات هذه الشركات الي 100 مليون جنيه سنويا بمجموع اعمال 20 اغنية في السنة .

وعند البحث عبر حسابات شاكوش بمواقع التواصل لم نستطيع الوصول الي الشركة المسؤولة عن التسويق و الحسابات مما يثير الشكوش حول طبيعة عملها بشكل قانوني وفقا للاحكام المصرية ام تدار من الخفاء .

وتناشد الخليج 365 وزير المالية محمد معيط و رئيس مصلحة الضرائب و رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بسرعة البحث و اخضاع هذه الشركات للقانون للحفاظ علي الحقوق المصرية .