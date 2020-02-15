تراند اليوم : البلدي يوكل .. ملكات جمال مصر يتفوقون علي لبنان في التمثيل

دخلت العديد من ملكات جمال مصر لبنان، مجال التمثيل في الفترة الأخيرة ولمع نجمهن في المسلسلات، واستطعن من خلال ذلك بناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

ليلى فوزى

نالت الفنانة ليلى فوزى، لقب ملكة جمال مصر عام 1940، وقدمت للسينما حوالى 85 فيلماً، إلى جانب 40 مسلسلاً تليفزيونيًّا. اختارتها مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين كإحدى أجمل حسناوات عصرها، حتى انها لقبت سينمائيا بـ”فيرجينيا جميلة الجميلات”.

مريم فخر الدين

حصلت الفنانة مريم فخر الدين، على لقب ملكة جمال مصر عام 1950، واتجهت بعد ذلك لعالم التمثيل، فنالت لقب “حسناء الشاشة”، لملامحها البريئة ورقتها الكبيرة، حيث اشتهرت في السينما بأدوار الفتاة الرقيقة، وقدمت أكثر من 240 فيلماً.

كريمة عبد الله

في عام 1955 تم تتويج الفنانة كريمة عبد الله على عرش الجمال المصري، وعرفت بلقب “فاتنة المعادي”، لديها العديد من الأفلام لعل أشهرها فيلم “حلاق السيدات”، وقد تزوجت من الموسيقار والفنان الراحل محمد فوزي.

زبيدة ثروت

أكثر ما يميز جمال النجمة الرقيقة زبيدة ثروت هو عيونها الساحرة، حيث حصلت على لقب “ملكة جمال العيون”، وفي عام 1957 تم اختيارها ملكة جمال مصر، ومن هنا بدأت رحلتها في عالم التمثيل والنجومية، ومن ألقابها ايضا “قطة السينما المصرية”، كما لها العديد من الأعمال الفنية، وكان أول ظهور لها في فيلم “دليلة” مع عبد الحليم حافظ وشادية، وآخر ظهور في مسرحية “عائلة سعيدة جداً” مع المنتصر بالله، قبل أن تعلن اعتزالها الفن في أواخر السبعينات.

داليا البحيري:

أبرز فنانات الجيل الحال تتويجا بلقب “ملكة الجمال”، هى الفنانة داليا البحيرى، التى حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، ورغم أن دخولها عالم الفن والأضواء جاء متأخراً، حيث بدأت مشوارها الفني عام 2001، وذلك عندما قدمها المخرج رأفت الميهي في فيلم “علشان ربنا يحبك”، إلا أنها حجزت مكاناً بين نجمات الصف الأول، وقدمت أعمالاً متميزة في السينما والتلفزيون، كان آخرها “يوميات زوجة مفروسة أوي” والذي عرض فى موسم رمضان الماضي.

إنجي عبد الله:

بعد حصول إنجى عبد الله على لقب ملكة جمال مصر عام 1999، اتجهت إلى عالم التمثيل، وكان أول أعمالها فيلم “بدر” مع يوسف منصور عام 2001، وشاركت بعده بالعديد من المسلسلات أشهرها “اختفاء سعيد مهران” و “الوان الطيف” و “شطرنج.”.

حورية فرغلي:

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2001، وهو اللقب الذي تنازلت عنه بعد أربعة أشهر فقط من تتويجها لوصيفتها نور السمري، وهو أول انسحاب وتنازل عن العرش لإحدى ملكات جمال مصر، بعد هجوم الصحافة عليها. فتح لقاؤها بالمخرج خالد يوسف الذي رشحها لفيلم “كلمني شكراً”، الأبواب لاقتحام عالم الفن بقوة، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية آخرها “ساحرة الجنوب” .

سالى شاهين

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وتوجت سالى شاهين بملكة على عرش الجمال المصري عام 2002، وبعد حصولها على اللقب اقتحمت مجال التمثيل من خلال مسلسل “الزناتي مجاهد” مع سامح حسين.

هبة السيسي

وحصدت الفنانة هبة السيسي لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وهو ما فتح لها أبواب الشهرة للعمل كمذيعة وممثلة، حيث قدمت العديد من المسلسلات والأفلام آخرها مسلسل “الصعلوك” مع خالد الصاوى.

فوزية محمد

واخيرا حصلت الفنانة فوزية محمد على لقب ملكة جمال مصر عام 2006، ومن ثم اتجهت إلى المشاركة في العديد من الأعمال الفنية، فظهرت في عدد من المسلسلات، أشهرها “قلب ميت” و”برة الدنيا” .

نادين نسيب

نادين نسيب نجيم والتي تعد من الجيل الثاني لملكات جمال لبنان، والتي انتخبت عام 2004، قد توقف طموحها سنوات بعد اللقب، حتى أقنعها الكاتب اللبناني شكري أنيس فاخوري، في أن تجرب حظها كممثلة، وبالفعل تخطت الصعاب من هواية للفن السابع إلى الاحتراف، وسبقت زميلاتها أو بنات جيلها اللواتي دخلن عالم التمثيل بفعل موهبتها.

قدمت نادين نسيب نجيم بداية عددا من المسلسلات اللبنانية، قبل أن تدخل عام 2014 سباق العربي والإنتاج المشترك لدراما رمضان، فلعبت دور البطولة في واحد من أكثر المسلسلات الشعبية “لو” إلى جانب يوسف الخال وعابد فهد ما كرس وجودها في التمثيل.

سيرين عبد النور

ولمع اسم الفنانة سيرين عبد النور بسرعة البرق منذ ظهورها الأول كعارضة أزياء عام 2002، إلى أن انتقلت إلى التمثيل فالغناء لتصبح من أوائل نجمات العالم العربي شهرة ونحاجا.

وارتبط اسم سيرين عبد النور ارتباطا وثيقا بالدراما اللبنانية مطلع الألفية الثالثة وإطلاقها الأعمال الدرامية بأدوار ذات مساحة كبيرة تلتها بطولة مطلقة لعدد من المسلسلات.