هاشتاج ” قاطعوا محمد رمضان ” يتصدر تويتر .. كيف كان رده عليه ؟

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 03:54 مساءً - بعد تصاعد الأزمة الواقعة بين الطيار ” أشرف أبو اليسر ” والفنان ” محمد رمضان ” على خلفية نشر الأخير لمقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة والذي تسبب في فصل الطيار عن عمله نهائيا .

وبعدما خرج محمد رمضان ليقول إن الطيار المفصول طالبه بتعويض بأكثر من 9 ملايين جنيه وعندما خرج أشرف أبو اليسر ليكشف بأن ادعاء الفنان غير صحيح .. وقيام رمضان بعد ذلك بنشر فيديو ساخرا من الطيار .

شن رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” هاشتاج يحمل إسم ” قاطعوا محمد رمضان ” والذي تصدر الموقع تعبيرا منهم عن تعاطفهم مع الطيار أشرف أبو اليسر .

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وأشاروا أيضا إلى تهرب محمد رمضان من تعريض الرجل الذي فقد وظيفته بسببه .. كما عبر البعض عن رفض ما يبثه محمد رمضان في المجتمع من أخلاقيات سيئة بسبب أعماله الفنية .

وعلى الجانب الآخر علق محمد رمضان على الهاشتاج بنشره في منشور له عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلا : ” قاطعوا محمد رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ ٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي .. رقم واحد دي إرادة ربنا مش إرادة تويتر ” .

كما نشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر التفاف بعض الجماهير حوله في أحد الشوارع مما أدى إلى تمزق ملابسه وقال : ” الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلا هدومي اتقطعت فالشارع ” .