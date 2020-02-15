دينا الشربيني بأجرأ تعليق على علاقتها بعمرو دياب.. شاهدوا ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 03:54 مساءً - وصفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، الفنان عمرو دياب، بأنه “أسطورتها الخاصة”، في الوقت الذي وصفته بـ”الحبيب”، في أول رد وصفه متابعون بالجريء بشأن علاقتهما المثيرة للجدل منذ فترة طويلة.



وتزامنا مع الاحتفال بمناسبة عيد الحب، وطرح ألبوم عمرو دياب الجديد، نشرت دينا صورة لها مع عمرو دياب، وهي الصورة ذاتها التي نشرها الهضبة عبر صفحته، وكتبت إزاءها “الاحتفال بأفضل ألبوم على الإطلاق مع أسطورتي Amr Diab عيد الحب لم يكن أفضل! ألف مبروك حبي”.

وقال عدد من محبي الفنان: إن تعليق الشربيني فاجأهم، خاصة وأنها لم تصف الهضبة بهذا الأسلوب من قبل، رغم علاقتهما غير الواضحة وظهورها المتواصل معه في حفلاته والعديد من سفرياته الخارجية، دون تأكيد مدى حقيقة زواجهما.

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ويأتي تعليق دينا، بعد أن حسم عمرو دياب الجدل بشأن أغنيته الجديدة “إنتي زي ما أنتي”؛ إذ نشر صورته مع دينا بمناسبة عيد الحب عبر صفحته “إنستغرام” مع نص جاء فيه “هابي فلانتين داي.. زي ما أنت”، بعد تساؤلات عن من يقصد بهذه الأغنية سواء كانت طليقته شيرين رضا، أو زوجته زينة عاشور، أو حبيبته دينا الشربيني.

وخلال الساعات الماضية، طرح عمرو دياب ألبومه الجديد الذي حمل اسم “سهران” وتضمن كلمات الأغنية: “إنتي لسه زي ما انتي قمر في عيني، أحلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وأما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي وهي دي بنت الأصول، مستحيل أقبل في حقك أي كلمة، إنتي أعلى منهم فوق.. زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية”.