تكريم 3 من صانعات السينما في ختام "أسوان لأفلام المرأة"

تختتم، السبت، فعاليات الدورة الـ4 من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي أقيمت بمحافظة أسوان المصرية، خلال الفترة بين 10 و15 فبراير/شباط، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.

ويشهد حفل الختام تكريم 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس.

وترجمت إدارة المهرجان نسخ الأفلام المشاركة في الدورة إلى اللغة العربية، ليتمكن جمهور أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل، خاصة أن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، ولتسهيل متابعة الجمهور للأفلام في ظل وجود عدد كبير من الأفلام الناطقة بغير اللغة العربية.

وحرص المهرجان على إرضاء جمهور السينما في أسوان، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورتان الماضية والحالية من المهرجان في عروض أفلامه والورش المقامة ضمن فعالياته، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم دائماً.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشرى والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

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أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري فتضم كلا من الفنانة سلوى خطاب، والمخرج شريف البنداري، والمخرجة ماجي مرجان.

ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد.

كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنوياً لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.

واختارت هذا العام السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الوطن العربي وأفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة النجمة بسمة، وإنتاج محمد حفظي.

كما اختارت إدارة المهرجان 31 فيلما تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة، من بينها فيلمان يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضها الأفريقي الأول.

وشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، حيث عرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلما، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلما، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.