مفاجآت عيد الحب.. ظهور نانسي عجرم وبهاء سلطان ومغنيي "بنت الجيران"

تألق عدد كبير من نجوم الغناء في حفل "عيد الحب" الذي أقيم داخل استاد القاهرة، الجمعة، وجمع أكبر حشد لأهم نجوم مصر والوطن العربي، وسط حضور جماهيري كبير.





وشهد الحفل عدة مفاجآت من بينها صعود كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال للغناء معاً على نغمات أغنية "بنت الجيران" التي حققت نجاحاً كبيراً، وأشعلت الخلافات بينهما مؤخراً.





وتألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في خامس فقرات الحفل الذي يعد أول ظهور لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت عدداً كبيراً من أغنياتها منها: "أخاصمك آه، ومعجبة مغرمة، وآه ونص، وأطبطب وأدلع، والدنيا حلوة، وبدنا نولع الجو، وماشي حدي، ولون عيونك".





وفي أولى حفلاته بعد أزمته مع المنتج نصر محروس التي منعته من الغناء في مصر منذ عام 2014، أطرب بهاء سلطان جمهوره، وقدم عدداً كبيراً من أغنياته الشهيرة منها: "الواد قلبه بيوجعه، ومية مية، وأنا مصمم، وقوم أقف، وما يردش".





كما تألق النجم تامر حسني في أولى فقرات الحفل بتقديم عدد من أغنياته الشهيرة منها: "بشوقك، ويا بنت الإيه، وكل مرة، وحلو المكان، وأنا ولا عارف، ويانا يا مفيش، يا تاعبني".





وشاركت المطربة ساندي في إحياء حفل الاستاد بأغنية "ريموت حياتك"، ثم توالت أغنياتها "حلو جداً" و"زي التمثال" قبل أن تختتم الغناء بأغنية "أحلى بنت".

Advertisements





على جانب آخر، أحيا المطرب هاني شاكر حفل عيد الحب بالمسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو محمد الموجي، بتقديم مجموعة من أجمل أغنياته مثل: "بحبك أنا"، و"مصر بالنسبة لك إيه"، و"أمرك يا حبيبي إيه"، و"نسيانك صعب أكيد"، و"أول قلبك ما خان"، و"وعد مني"، و"ياريتني"، وأغنية "بأمر الحب" للعندليب عبدالحليم حافظ.





وحرصت المطربة آمال ماهر على افتتاح وصلتها الغنائية بمسرح "كايرو شو" بتقديم المطرب تامر عاشور للجمهور ودعوته لمشاركتها تقديم دويتو أغنية "قالوا بالكتير" التي سبق أن لحنها لها، وشارك في إحياء هذا الحفل المطرب ماجد المهندس.





وقدم تامر عاشور باقة من أغنياته مثل "خيالي"، و"حكايات"، و"آخر مقابلة"، و"أيام"، و"ده حكاية"، و"افترقنا"، و"يا أهلا"، و"قولوله سماح"، و"محظوظ"، و"في بالي"، و"مشوفناش"، و"أنا راجع"، و"خلصانة الحكاية" وغيرها.























