عبير صبري تستعد لرمضان المقبل بـ"دهب عيرة"

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن توقيعها عقد مسلسل جديد للعرض في موسم شهر رمضان المقبل أمام الفنانة يسرا بعنوان "دهب عيرة" من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.



ونشرت صبري صورة لها أثناء توقيع عقد المسلسل الجديد عبر حسابها على "أنستقرام"، وكتبت تقول: "الخبر الحلو.. هقابل الملكة يسرا أخيرا في مسلسل "دهب عيرة" رمضان 2020 بإذن الله، إنتاج العدل جروب وإخراج سامح عبدالعزيز".

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المسلسل الذي ينطلق تصويره صباح السبت يسجل أيضا اللقاء الأول بين كلا من الفنانة الكبيرة يسرا والممثلة المصرية حلا شيحة في الدراما التلفزيونية، حيث تلعب دور شقيقة يسرا، كما يشارك في بطولة المسلسل جومانة مراد وبيومي فؤاد وخالد سرحان.

وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الأسرية التي تتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من مشاكل التفكك الأسري عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.