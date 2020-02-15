- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالسبت 2020/2/15 05:22 م بتوقيت أبوظبي
عبير صبري - أرشيفية
كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن توقيعها عقد مسلسل جديد للعرض في موسم شهر رمضان المقبل أمام الفنانة يسرا بعنوان "دهب عيرة" من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.
ونشرت صبري صورة لها أثناء توقيع عقد المسلسل الجديد عبر حسابها على "أنستقرام"، وكتبت تقول: "الخبر الحلو.. هقابل الملكة يسرا أخيرا في مسلسل "دهب عيرة" رمضان 2020 بإذن الله، إنتاج العدل جروب وإخراج سامح عبدالعزيز".
المسلسل الذي ينطلق تصويره صباح السبت يسجل أيضا اللقاء الأول بين كلا من الفنانة الكبيرة يسرا والممثلة المصرية حلا شيحة في الدراما التلفزيونية، حيث تلعب دور شقيقة يسرا، كما يشارك في بطولة المسلسل جومانة مراد وبيومي فؤاد وخالد سرحان.
وتدور أحداث المسلسل حول المشاكل الأسرية التي تتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من مشاكل التفكك الأسري عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري تستعد لرمضان المقبل بـ"دهب عيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.