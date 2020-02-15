خاص- ثلوج فقرا اللبنانية لا تعيق الفنانة مروة ناجي والمخرج فادي حداد

بعدما نشر موقع “الخليج 365” خبراً حول توقّف تصوير فيديو كليب النجمة المصرية مروة ناجي بسبب العاصفة القوية التي ضربت لبنان خلال أيام التصوير، والتي أدت الى اغلاق الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج، تمكن المخرج المبدع فادي حداد ان يصور المشاهد المتبقية من الـ “ستوري بورد” الأغنية في منطقة “فقرا” التي غطتها الثلوج بعلو المتر ونصف المتر.

هذا وعبّرت مروة ناجي عن سعادتها بتصوير العمل الثاني لها مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرج فادي حداد في لبنان، قائلة: “لا استطيع أن أصف المناظر الخلابة للثلوج والمنزل مكان التصوير كم هو جميل ورائع”.

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ومن المقرر أن يصدر هذا العمل الفني المميز في الأسابيع المقبلة بعد تسليم المخرج فادي حداد النسخة النهائية للشركة المنتجة.

جمهور مروة ناجي على موعد مع عمل مميز فالأغنية التي تحمل عنوان “إزاي يحصلي” درامية جميلة جداً والعمل راقٍ حيث يتم تصوير القصة الدرامية بمناظر خلابة ورائعة في لبنان، بحسب ما كشف لنا “حداد”.

كما ان الفيديو الكليب سيشكل نقلة نوعية لمروة ناجي مع لايف ستايلز ستوديوز والمخرج المتألق فادي حداد الذي يعمل على تقديم مروة بأجمل صورة كما فعل في كليب أغنية “حبيت من قلبي” كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، وقد صورتها مروة في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد. تم إطلاقها على القناة الرسمية لشركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب في صيف 2019 وحققت أكثر من 4.6 ملايين مشاهدة.