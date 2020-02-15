بالصور- هيفا وهبي تخطف الانظار في حفلة عيد الحب

أحيت النجمة هيفا وهبي حفلاً غنائياً ناجحاً بمناسبة عيد الحب في أحد الفنادق في مصر.

خطفت هيفا الانظار باطلالتها المتوهجة، حيث اختارت فستاناً أحمر اللون بدت فيه بكامل أنوثتها وجمالها.

عن هذه الحفلة كتبت هيفا: “مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور يستحق كل الحب والاحترام من اجمل حفلاتي في ام الدنيا مصر“.

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وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعدما نشرت نجمة “ملكة جمال الكون” عدد من الصور على حسابها عبر موقع انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها يبدي اعجابه بجمالها ورونقها الدائم ويتغزل بها بأجمل الكلمات.

على الضفة الأخرى، تستكمل هيفا تصوير مسلسل “أسود فاتح” في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو العمل الذي تخوض به السباق الرمضاني 2020. تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف وغيرهم. ومن انتاج شركة الصبّاح.

هيفا تنتظر أيضاً عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” قريباً في دور السينما وذلك بعدما انتهت منذ أشهر من تصويره الى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، القصة لـ كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي.