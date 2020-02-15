رامي جمال يتصدر يوتيوب بـ «لقلبك سلام» بعد طرحها بساعات قليلة

تصدر المطرب رامى جمال ترند موقع يوتيوب كالأكثر تداولا بعد طرح أغنيته الجديدة "لقلبك سلام" وتخطت الأغنية 300 ألف مشاهدة فى 19 ساعة.

"لقلبك سلام" كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، توزيع موسيقي وتسجيل غناء أحمد المغربي، وجيتار مصطفى نصر - جاليليو، وميكساج كريم عبد الوهاب، وديجيتال ماستر توما.

وكانت الشركة المنتجة "نجوم ريكوردز" قد طرحت ألبوم الفنان رامي جمال الجديد بعنوان "أنا لوحدي" على مدار يومين حيث تم طرح 6 أغانى امس ، ويتم استكمال باقى اغانى الالبوم اليوم ، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال أيام.

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