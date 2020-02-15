عمرو دياب يضم "أول يوم في البعد" لألبومه الجديد "سهران"

أعلن الشاعر الغنائي أحمد المالكي، انضمام أغنيته "أول يوم في البعد" إلى قائمة ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان «سهران» وتم طرحه مساء أمس على إحدى شركات الاتصالات.

"أول يوم في البعد".. كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وكان قد طرحها عمرو دياب على طريقة السينجل الصيف الماضي لكنه قرر ضمها لألبومه الجديد، ليصبح الألبوم يحتوي على 16 أغنية.

وتعاون الهضبة في ألبوم «سهران» مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مره مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".

وينتظر الجمهور حفل عمرو دياب، يوم الجمعة 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس، للاحتفال بألبوم "سهران".

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