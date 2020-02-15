شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تفاجئ جمهورها بأغنية "أنت وحدك".. وأيمن بهجت: صوت مصرى فخيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المطربة آمال ماهر، جمهورها فى الحفل الذى أقيم أمس الجمعة، على أحد المسارح الكبرى فى التجمع الخامس بالقاهرة، احتفالا بعيد الحب، بغناء أغنية "أنت وحدك" لأول مرة، من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وألحان الفنان السعودى رابح صقر.

وقالت آمال، لجمهورها خلال الحفل: "الأغنية دى أول مرة أغنيها معاكو، يعنى حيكون عيد ميلادها النهاردة، وهى من كلمات الشاعر الكبير تركى آل الشيخ، ندعيله بالسلامة، وألحان رابح صقر وأتمنى تعجبكم".

وفى نفس الإطار، أشاد الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، بالأغنية قائلا: "بقالى كتير مسمعتش أغنية شرقية بالجمال والأصالة دى، بجد عمل مشرف مكتمل العناصر وصوت مصرى فخيم"، مقدما التهنئة للمستشار تركى آل الشيخ، قائلا: "ألف مبروك".





وأحيت الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب"، أمس الجمعة، الذى أقيم بأحد مسارح التجمع الخامس، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها منها: وفيها إيه، لو رسمته وبداية بدايتك، ورايح بيا فين، يا عينى عليكى يا طيبة، اتقى ربنا فيا، سكة السلامة ولعشاق أغانيها الخليجية قدمت أغنية لو كان بخاطرى واعترف.

وفاجأت آمال ماهر جمهورها بدويتو مع الفنان والملحن تامرعاشور، حيث قدما سويا أغنية "قالوا بالكتير"، كما قدمت أحدث أغانيها "ماتسبنيش" والتى طرحتها أمس بمناسبة عيد الحب وشاركها العزف على البيانو الموزع نادر حمدى.

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وكانت آمال ماهر قد طرحت أغنية منفردة مصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "ماتسبنيش" من كلمات أمير طعيمة ألحان خالد عز وتوزيع نادى حمدى، إخراج العالمى "نيهات اوداباسى"، وتم تصويرالفيديو كليب فى العاصمة الفرنسية باريس، وأشرف على الأغنية المنتج الفنى حمادة إسماعيل.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، ضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمى.