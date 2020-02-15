شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش يرد علي حمو بيكا: ربنا اللي عملني مش انت واحنا اللى اخترعنا الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن الله هو من أذن بنجاحه وليس مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي خرج في تصريحات سابقة قائلا: أنا اللي عملت حسن شاكوش.

وأضاف حسن شاكوش في تصريحات خاصة لليوم السابع: "اللي بيعمل ربنا.. مافيش حد بيعمل حد.. ومصر كلها تعلم من هو حسن شاكوش".

وأضاف أنه يقوم بالغناء منذ زمن مؤكدا أنه قدم أكثر من أغنية علي مدار السنوات الماضية متابعا أن نجوم المهرجانات هم من اخترعوا التريند في مصر.

وأوضح أن أغنيتيه "أشكرك" و"كلو ماشي" اللتان قام بتقديمها في سنة 2010 احتلتا المرتبة الرابعة في ترند مصر.

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وتابع أنه يعتبر حمو بيكا أخا له ودعا له بالهداية.

وقال إن الفنان عمر كمال، ليس له حق في أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أي أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء في الأغنية، ولكن الأغنية في الأصل ليست ملكه أو أغنيته.

وأضاف أنه لا توجد مشاكل بينه وبين عمر كمال وأنه يعتبره أخا له، وربما تجمعهما أعمال مرة أخرى.

وكان مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أحييا حفلا غنائيا احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بغنائهما "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة الراحلة شادية، كما أشعلا حفلهما بأغنيتهما الشهيرة "بنت الجيران".

وتمثلت المفاجأة فى صعودهما سويا رغم الخلاف بينهما بسبب اتهام الأخير بأن حسن شاكوش نسب الأغنية لنفسه فقط ولم يتقاضى منه أى مبالغ مالية بعد النجاح الذى حققته الأغنية.