شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادر حمدى يهنئ آمال ماهر على "ماتسبنيش" ويتعاون معها فى ألبومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الموزع نادر حمدى الفنانة آمال ماهر، بعد طرحها لكليبها الجديد الذى يحمل اسم "ماتسبنيش"، بمناسبة عيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، ونشر "حمدى" فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً "أحب أبارك للفنانة آمال ماهر على أغنية ماتسبنيش، بتبسط جداً لما اشتغل معاها لإنها صوت مصرى أصيل، وأكد حمدى أن صوت آمال بيوصل الكلام واللحن والتوزيع، نسبة نجاح تصل لـ90% بسبب صوتها العذب، وكمان بحب صوتها جدا، واستنوا اللى جاى إن شاء الله، حاجة جامدة جداً وألبوم رائع".

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"ماتسبنيش"، حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، والفيديو كليب تم تصويره فى باريس مع المخرج العالمى نيهات أوداباسى، وإشراف المنتج الفنى حمادة إسماعيل.

وفى سياق آخر، قدمت النجمة آمال ماهر حفلا غنائياً كبيراً بـ"ليلة عيد الحب" والذي أقيم أمس بمسرح الماركي بكايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، و قدمت مجموعة من أروع أغانيها منها: وفيها ايه، لو رسمته وبداية بدايتك، ورايح بيا فين، يا عيني عليكي يا طيبة، اتقي ربنا فيا، سكة السلامة ولعشاق أغانيها الخليجية قدمت أغنية لو كان بخاطرى وأعترف.

وفاجأت آمال ماهر جمهورها بدويتو مع الفنان والملحن تامر عاشور حيث قدموا سويا أغنية "قالوا بالكتير"، كما قدمت أحدث أغانيها "ماتسبنيش" والتي طرحتها أمس بمناسبة عيد الحب وشاركها العزف على البيانو الموزع نادر حمدى.