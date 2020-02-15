شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أعمال الفنان بطرس غالى المحكوم عليه بـالسجن 30 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت آخر أعمال الفنان بطرس رؤوف غالى، المحكوم عليه صباح اليوم بالسجن 30 عاماً على خلفية قضية اتهامه بتهريب الآثار، لخارج البلاد، مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة النجوم أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن توتة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من هنا الزاهد، محمد محمود، هيفاء وهبى، ياسر الطوبجى، إخراج أحمد الجندى، وكانت تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.

كما شارك فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، ميرهان حسين، جيهان خليل، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

يشار إلى أن الفنان بطرس غالى قدم أدوارا ثانوية فى المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان أول عمل تليفزيونى له "أحمد أتجوز منى ج 2"، وأول فيلم سينمائى شارك به كان "سرقات صيفية"، كما شارك فى دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو"، وكان آخر أعماله الواد سيد الشحات، وعلامة استفهام وليالى اوجينى، وكارمن مع الممثلة ريهام حجاج.