شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل يسرا "دهب عيرة" من مدينة 6 أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير مسلسل النجمة يسرا "دهب عيرة" اليوم السبت فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد الأولى بين يسرا وخالد سرحان وسلوى عثمان، للمخرج سامح عبد العزيز والعمل من إنتاج سينرجى والعدل جروب، كما تجرى الجهة المنتجة فى انهاء التعاقدات مع باقى النجوم.

وكان من المقرر أن ينطلق التصوير السبت الماضى، لكن بسبب سفر يسرا قرر مخرج العمل تأجيله لتواجدها فى أمريكا لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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يسرا شاركت في حفل الأوسكار هذا العام، كعضو في أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة للأوسكار وضمن لجنة التحكيم، وبعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، وخطفت يسرا الأضواء بعدما ارتدت فستانا أنيقا باللونين الأبيض والذهبي مستوحاة من الزى الفرعونى.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.