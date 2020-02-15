شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تقتحم المسرح وتحتضن راغب علامة بطريقة جنونية أثناء حفله .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الميجا ستار راغب علامة حفلا غنائيا كبيرا، على مسرح الأولمبيا بفرنسا، بمناسبة "عيد الحب" أمس، حيث قدم مجموعة من أجمل أغنياته، وسط حضور جماهيرى كبير ليتحول المسرح إلى تظاهرة حب وفرح من الجاليات العربية، حيث غنى أشهر أعماله مثل "اللى باعنا، اشتقتلك انا، نسينى الدنيا".

وأثناء الحفل، اقتحمت واحدة من الحضور، المسرح، لاحتضان الميجا ستار راغب علامة، والذى تفاعل معها، وجعلها تغنى معه إحدى أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

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أثناء الحفل

كما نشر علامة صورة وهو يحتضن طفلة على المسرح وكتب "محبّة الأطفال هى المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا.. صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس".

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.