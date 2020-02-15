شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور "فرصة ثانية" بإحدى المستشفيات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة ياسمين صبرى تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" اليوم السبت بإحدى المستشفيات وهو المسلسل الذي تخوض به السباق الرمضانى المقبل، والعمل فكرة ومعالجة محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، حيث تم الانتهاء من تصوير شهر وأكثرفى أحداث العمل الذى انطلق تصويره يوم 11 يناير الماضى، ووضعت الشركة المنتجة خطة للانتهاء من تصويرالعمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وتدورالأحداث حول المهندسة ملك، ياسمين صبرى التي تعمل في شركة إعلانات كبيرة وتواجه العديد من المواقف والعلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

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مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتى" العام الماضى.

مسلسل "حكايتى" من بطولتها مع وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.