فنان مصري يعلن إنفصاله عن زوجته

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 02:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد على رزق ” منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يوم أمس أعلن فيه عن إنفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية ” سارة فهيم ” بعد زواج استمر أكثر من عام ونصف .
فكتب محمد على رزق : ” وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .. صدق الله العظيم ” .
وتابع : ” أنا انفصلت أنا وسارة .. الحمد لله على كل شيء .. شكرا ليكي كنتي خير زوجة .. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير ” .
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