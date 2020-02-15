"تشاينجز" أول ألبوم لجاستن بيبر من 2015

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدر، الجمعة، ألبوم "تشاينجز" لمغني البوب جاستن بيبر، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني الرومانسية والهادئة، وهو الأول للمطرب منذ 2015.
ويضم الألبوم الجديد 17 أغنية قصيرة ومليئة برسائل حب موجهة إلى زوجته هيلي بالدوين بيبر، وكلها تحمل موضوعا متكررا، وهو رغبته في التطور.
وتعاون بيبر مع عدد من مغني الراب في ألبومه الجديد من أبرزهم بوست مالون وكوافيو وترافيس سكوت.
وأذاع جاستن بيبر مؤخرا مسلسلا وثائقيا بعنوان "سيزنز" على موقع "يوتيوب" يروي فيه مسيرتيه الفنية والشخصية.
وانسحب المغني الكندي (25 عاما) والذي شوهت سمعته بمشكلات تتعلق بالمخدرات من الساحة الفنية أخيرا وكشف أنه عانى من الاكتئاب، وتحدث عن السعادة التي وجدها في الزواج.
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