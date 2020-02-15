خاص- راغب علامة يحوّل مسرح الأولمبيا إلى تظاهرة حب وفرح للمرة الثالثة

أطلّ السوبرستار راغب علامة للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا الفرنسي العريق بحفل فني ضخم مكتمل العدد قبل أيّام من موعده ليحيي ليلة الحبّ في عيد العشّاق بمشاركة جمهوره من أبناء الجالية العربيّة في باريس.

قدّم السوبرستار باقة منوعة من أجمل أغنياته متنقلاً بين قديمه وجديده محوّلاً المسرح إلى تظاهرة حب وفرح وسط تفاعل كبير من قبل الجاليات العربية الذين غنوا معه (اللي باعنا، اشتقتلك انا، نسيني الدنيا… وغيرها).

وتحوّل الجمهور في قاعة أولمبيا الى كورال غنّى ورقص وصفق على أغنية “قلبي عشقها” في لوحة فنية مبهرة، هذه الأغنية التي تعتبر من أروع أغنيات السوبرستارعلى مدار السنوات الماضية حيث لا تمر حفلة دون أن يطلبها الجمهور منه ليستمتع بهذه التحفة الفنية الخالدة.

كما نشر “علامة” صورة له وهو يحتضن طفلة على المسرح وكتب: “محبّة الأطفال هي المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا ❤ صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس”.

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مرة ثالثة، أبدع ملك المسارح في الأولمبيا ليلة عيد الحب حيث لفتنا التفاعل الكبير بينه وبين جمهوره الذي استمتع بكل لحظة من لحظات الحفل.

هذا ويسافر “علامة” بعد الحفل مباشرةً إلى تونس ليحيي حفلاً الليلة في الخامس عشر من فبراير في فندق موفنبيك في سوسة، علماً أنّ الحفل بيعت بطاقاته بالكامل أيضاً قبل أسبوعين من موعده.

هذا وشارك السوبرستار الأسبوع الماضي في حفل مركز “سكيلد” كسفير لقضيّة ذوي الإرادة الصلبة، وحمل الحفل هذا العام عنوان “ليلة حلم” وشارك فيه أكثر من خمسين شاباً وشابةً من أصحاب الهمم من ١٢ جمعيّة لبنانيّة مختلفة.

وعبّر علامة عن إيمانه بهذه الرسالة قائلاً: ” أفضل ما يمكننا القيام به في الحياة هو أن نقدّم السعادة للبشر، فكيف إذا قدّمناها لملائكة؟””. وقد بدت علامات التأثّر على وجوه الأهالي خلال تكريم أولادهم الذين ساروا على السجادة الحمراء كالمشاهير ثم توجّهم السوبر ستار ملوكاً وملكات.