خاص- باسم مغنية أثار التساؤلات وموقع “الخليج 365” يكشف النهاية

كشف الممثل اللبناني باسم مغنية عبر حسابه على تويتر الى أنه توجه إلى القاهرة في تحدٍ جديدٍ له. التعليق الذي نشره كان كفيلاً بإحداث تساؤلات حول أسباب الزيارة، وإن كانت تمهّد لمشاركته في مشروع جديد في مصر.

في اتصال مع “الخليج 365” أكد “مغنية” الى أنه تعاقد مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل “النهاية” سيعرض في رمضان 2020، من اخراج ياسر سامي. مؤكداً ان الدور جميل جداً وقوي وسيكون من أضخم الانتاجات العربية، رافضاً الكشف عن التفاصيل بإستثناء أن المسلسل تدور احداثه في المستقبل وتحديداً في عام 2120، حيث سيرى المشاهد صحون طائرة لأن العمل ينتمي الى نوعية أعمال الخيال العلمي.

من جهة أخرى، يطل “مغنية” بدور النقيب جاد حرب في مسلسل “سرّ” عبر شاشة MBC4، حيث يحقق العمل نجاحاً ونسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق عرضه. في هذا السياق، عبّر “مغنية” عن سعادته بالأصداء الايجابية حول المسلسل، بالاضافة الى التعليقات التي تصله والتي تشيد بادائه الطبيعي وهذا ما يسعده جداً لأن من الصعب أن يقدّم الممثل دوراً ويظهر على طبيعته.

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يضم مسلسل “سرّ” الى جانب “مغنية” مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين على رأسهم بسام كوسا، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

على الضفة الأخرى، صوّر باسم مغنية لمدة 45 يوماً في السويد مسلسل بعنوان “ليالي الشمال” سيعرض في رمضان 2020 وهو من كتابة وإخراج عماد النجار. مشدداً ان لا زال امامه ثلاثة ايام من التصوير في بيروت وينتهي من العمل.

لا بد من الإشارة إلى أن النجم اللبناني باسم مغنية يختار ادواره بدقة، حيث نراه يجدد في الشخصيات التي يلعبها في المسلسلات. هذا ما يجعله رقماً صعباً على الساحة الدرامية ونجماً حجز لنفسه مكاناً في الدراما اللبنانية، المصرية والسورية أيضاً.