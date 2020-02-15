الطيار المفصول يبدأ أولى خطواته القضائية ضد محمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذ الطيار المصري المفصول، أشرف أبو اليسر، أول خطوة في مقاضاة الفنان محمد رمضان؛ إذ أقام دعوى قضائية ضده، اتهمه فيها باستغلاله للترويج لعمل فني جديد له.

وحملت الدعوى التي أقامها الطيار المصري، رقم 119 لسنة 2020، وادعى فيها أبو اليسر، أن رمضان استغل صورته ومكانته الاجتماعية، وروج عن نفسه، لفيديو كليب أغنية جديدة، تحمل اسم "مش بتفتش في المطار".

وذكرت الدعوى، أن رمضان استغل صورة الطيار بمشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ليلحق بالأخير أضرارا جسيمة مالية وأدبية.

وأوضحت أن الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان، تعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وفقا لقانون الملكية الفكرية المصري.

ويعد هذا الإجراء، أول تصعيد قانوني من جانب الطيار المصري، ضد رمضان، بعدما توعده بمقاضاته، عقب قيام الفنان الشاب بالسخرية منه، في مقطع فيديو نشره عبر "إنستغرام"، واستهتاره بالعقوبة التي صدرت ضده وفصله من عمله وسحب رخصة الطيران منه نهائيا.

وكان الطيار الموقوف مدى الحياة، قد صرح تلفزيونيا أنه لم يطلب من محمد رمضان تعويضا قيمته 9 ملايين جنيه، كما ادعى الأخير، مشيرا إلى أنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يصادفه شخص يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل.

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وكان عدد كبير من الجمهور قد أبدوا تعاطفهم مع الطيار المصري المفصول بعد أزمته مع محمد رمضان، الذي دخل إلى قمرة الطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك.

وجاء تعاطف الجمهور بهاشتاغ "قاطعوا محمد رمضان" نتيجة خروج الفنان المصري عن صمته ونشر فيديو يدين الطيار المفصول.

وارتفع وسم #قاطعوا_محمد_رمضان إلى قائمة صدارة التريند في ظل إبداء الكثيرين بآرائهم حول تسبب محمد رمضان في أزمة جديدة جعلت سلطة الطيران المدني المصري تنهي أمر الطيار المفصول ببيان قالت فيه، إنها لم تتأثر بتعاطف الجمهور مع الطيار أو مناشدات محمد رمضان لرفع العقوبة عنه، وأن الإجراء الذي تم اتخاذه لا رجعة فيه كونه يأتي من باب الحرص على إجراءات السلامة والأمان التي تلتزم بها السلطة وشركات الطيران مع الركاب بجميع فئاتهم.

من جانبه غرد محمد رمضان عبر هاشتاغ #قاطعوا_محمد_رمضان أيضا، ولكنه رد على من شاركوا فيه وطالبوا بمقاطعته وذلك في موقف استفزازي آخر منه للجمهور، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو في طريقه لتصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني المقبل "البرنس".

وأرفق محمد رمضان تعليقا قال فيه: "#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ 2 مليار و450 مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".