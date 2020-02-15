إنذار رسمي يهدد هاني شاكر بعد قبوله حسن شاكوش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أرسل محام مصري إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب قبوله عضوية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ورفضه لآخرين، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين ومخالفا للشروط التي وضعها القانون.

وقال المحامي أيمن محفوظ، في إنذاره إنه استند إلى ما أدلى به "شاكر" من تصريحات حول قبول المطرب حسن شاكوش ورفض غيره من مطربي المهرجانات.

وأضاف محفوظ: "تطبيقا للقانون 35 لسنة 1978 الذي يحكم نقابة المحامين ويعتبر أموال نقابة الموسيقيين هي أموال عامة لازما أن يدافع عنها كل مواطن، فقد تصديت لهذا الأمر بانذار نقيب الموسيقين بإلزامه بتقديم مستندات طبقا للماده 20 من قانون الإثبات لشرح سبب قبول حسن شاكوش والمعايير الخاصة لقبول أعضاء النقابة عموما".

وتابع محفوظ أن القانون نص على اختصام نقيب الموسيقيين بصفته المسؤول القانوني عن النقابة وعدم تقديم تلك المستندات أو إعلانها للعامة يمثل خرقا ويعد جريمة جنائية ضد نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة ويبطل بالتالي عضوية حسن شاكوش بالنقابة.

وأكمل محفوظ تصريحاته بأن عدم إعلان مقومات القبول بنقابة الموسيقين يجعل مسألة القيد في نقابة الموسيقيين خاضعة للهوى والمحسوبية؛ وهذا الأمر يعد غير مقبول قانونا؛ لأن شروط الانضمام للنقابة نظمها القانون ولا تخضع لمعايير شخصية.

واختتم محفوظ إنذاره بموجب خطاب يوصي به نقيب الموسيقيين بضرورة تقديم محضر قبول الفنان حسن شاكوش بالنقابة والقرارات الإدارية لقبول الأعضاء الجدد.

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وقبل يومين كشف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، عن اجتياز المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ورسوب المطرب حمو بيكا نهائيا، موضحا أنه قرر الموافقة على ضم المطربين أصحاب الأصوات المميزة والذين تمكنوا من النجاح في اختبارات النقابة فقط.

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي": "الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر صُدم بصوت بيكا ورفض ضمه وقاله نصا: صوتك وحش، وحلمي نفسه مكنش يعرف إن ده حمو بيكا غير بعد ما سقط في الامتحان".

وأكد شاكر أنه قرر وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات، موضحا أنه استمع لأغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش والتي أصبحت عالمية على برنامج sound cloud، معربا عن اندهاشه من نجاح الأغنية على الرغم من احتوائها على مخدرات وخمور، مؤكدا أنه سيجري اختبارا للمطربين في هذا المجال وسيعطيهم تصريحا شهريا.

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" حقتت نجاحا كبيرا وحصدت ما يزيد على 80 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب، كما تصدرت المركز الثاني، بتطبيق "ساوند كلاود" العالمي.