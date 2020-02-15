خالد جلال ينعى مدير التصوير "شوقي علي محمد"

نعي المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور شوقي علي محمد، أستاذ التصوير السينمائي وعميد المعهد العالي للسينما سابقا، الذى رحل عن عالمنا الخميس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إن الدكتور شوقى على محمد، كان له منهجه وأسلوبه المتميز، وتتلمذ على يديه أجيال عديدة فى معهد السينما، صار الكثير منهم الآن ذات بصمات مميزة فى عالم السينما .

الدكتور شوقي علي محمد، هو والد الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما وزوج الدكتورة نجوي محروس، أستاذ الإخراج وعميد المعهد العالي للسينما سابقا، تخرج من المعهد العالي للسينما عام ١٩٦٦، وسافر إلى موسكو للدراسة، وعاد إلى مصر للعمل بالتدريس بقسم التصوير بمعهد السينما، وشغل منصب رئيس قسم التصوير، ثم وكيل المعهد ثم عميده، ومن أهم الأفلام التي شارك فيها كمدير تصوير فيلم "العصفور، أمهات في المنفى، وإنهم يقتلون الشرفاء، والفضيحة" .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

شركة "نتفليكس" تفتح منصتها لـ6 أفلام سعودية

الأنظار تترقب افتتاح "البحر الأحمر السينمائي" أول مهرجان دولي في السعودية