خلود زهران وأسماء مصطفى تقدمان برنامج "هذا الصباح" على إكسترا نيوز

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة "اكسترا نيوز" أن الإعلاميتين خلود زهران، وأسماء مصطفى، ستشتركين قريبًا في تقديم برنامج «هذا الصباح» من الأحد للجمعة، لمدة ساعتين بدءً من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، على أن تقدمه "مصطفى" من الأحد للثلاثاء، بينما تقدمه "زهران" من الأربعاء للجمعة.

وكانت خلود زهران قد سبق لها المشاركة في تقديم "هذا الصباح"، قبل أن تنتقل إلى قناة on بداية 2019، لمشاركة الإعلامي وائل الإبراشي برنامج "كل يوم"، ومع انتهاء التجربة مطلع 2020 وانتقال "الإبراشي" لتقديم تجربة جديدة ضمن برنامج التطوير على شاشة التلفزيون المصري.

وعادت مرة أخرى "زهران" إلى "إكسترا نيوز" لتشارك في تقديم

"هذا الصباح"، والذي توقف قبل عدة أشهر، وكانت أسماء مصطفى أيضًا تشارك في تقديمه.

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