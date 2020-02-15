تفاصيل الدورة الأولى من "أيام القاهرة للدراما" في باريس

القاهرة – لايف ستايل
تنطلق أيام القاهرة للدراما العربية بمعهد العالم العربى بباريس في الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم منهم يسرا، وخالد سليم.
تهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربي كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافي بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.
وقالت الدكتورة عبلة الأسود مؤسس المهرجان في تصريحات صحفية، أن الدورة الأولى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقى فى إطار الاحتفال بمئوية ميلاده.
كما قالت إنها دعت رانيا فريد شوقى لتسليم تكريم والدها لمن ستختاره لجنة المهرجان، كما يتم تكريم الفنانة يسرا، ومجموعة كبيرة من النجوم فضلت ان تكشف عنهم لاحقا.
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