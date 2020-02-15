هيثم سعيد يطرح أغنية "بحبك بقا" على يوتيوب

طرح الفنان هيثم سعيد، أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك بقا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بحبك بقا " من ألبوم هيثم سعيد الجديد الذي يحمل اسم "يوم 30" وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات أغنية "بحبك بقا":" كل الحاجات الحلوه فيك أنا شفتها.. أيام حياتي بحالها جمبك عشتها.. وبقيت بعيش وياك عشان روحي معاك.. بحبك بقا.. ومشاعري متصدقه والله عليك حبيبي بين إديك..كل اللي قبلك نسيته هتمني ايه وانا بلاقي فيك..كل اللي أنا اتمنيته قدام عنيك..ده انا ببقي بيك..طاير وعمري ابتديته والله بحبك بقا كل الكلام يتقال عليك ياللي مفيش حد ف حنانك وف جمالك متلاقيش وإختصارًا للكلام أنا مش بنام تصدق بقا..والله بحبك بقا".

يذكر أن هيثم سعيد طرح مؤخرا من ألبومه الجديد "يوم 30"، الأغاني: 30 يوم، تفتح شباك، زي الملاك، مسيطر، شوفلك حل، وأكتر.

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