عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفل المغني المصري عمرو دياب بعيد الحب مع الممثلة الشابة دينا الشربيني، ونشر صورة لهما عبر حسابه الموثق على إنستغرام وعلق عليها قائلا "Happy Valentine day" وأهدى لها أغنية "زي ما انتي" من ألبومه الجديد.
لترد هي عليه عبر حسابها وتعيد نشر الصورة لتوجه له رسالة بالإنجليزية قالت فيها: "الاحتفال بالألبوم الأفضل على الإطلاق مع أسطورتي عمرو دياب.. عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من هذا.. تهاني لك يا حبيبي".
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينشر فيها عمرو دياب صورته مع دينا الشربيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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