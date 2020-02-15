14 مليون مشاهدة لأغنية فيلم جيمس بوند الجديد بصوت بيلي إيليش

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت نجمة موسيقى البوب الأميركية بيلي إيليش أغنية فيلم جيمس بوند المقبل No Time To Die ”لا وقت للموت“ يوم الخميس الماضي عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب بالإضافة الى العديد من مواقع البث الموسيقي، وحققت حتى الأن أكثر من 14 مليون مشاهدة.

وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس اشتركت المغنية الشابة في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس ومدتها اربع دقائق.

وإيليش (18 عاما) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

يذكر ان فيلم (نو تايم تو داي) هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في أبريل نيسان المقبل حيث يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.