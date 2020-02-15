أونغ سونغ وو يخطط لإصدار ألبومه المنفرد الأول

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت وكالة Fantagio ان العضو السابق لفريق Wanna One أونغ سونغ وو سيعود قريبًا لتحية المعجبين كمغني من خلال إصدار البومه المنفرد الأول.

وكان نجم الغناء الكوري قد إنفصل عن فريق Wanna One في عام 2019، وإتجه للتمثيل من خلال بطولة مسلسل “Moment of Eighteen”، كما أصدر المغني الشاب أغنية رقمية بعنوان “WE BELONG” في يناير، كما من المقرر ظهوره اليوم في برنامج المنوّعات “Traveler”، وأكد أيضًا ظهوره على برنامج “The Manager” المنوّع.

وأكدت وكالة Fantagio أن أونغ سونغ وو يخطط لإصدار ألبوم في النصف الأول من عام 2020، لكن لم يتم تحديد التاريخ بعد“.



