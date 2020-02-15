فايز السعيد يحتضن 30 نجماً عربياُ في اوبريت صناع الأمل

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"الخليج 365" من بيروت: امتثالا لمبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احتضنت استديوهات ساوند أند ميديا برودكشن للمطرب والملحن فايز السعيد، تسجيل إحداث الملحمة الغنائية التي يشارك بها 30 نجما عربيا بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا، والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية من مختلف الفئات في اوبريت " صناع الامل " من الحان وإشراف ريد وان ، ويحمل الأوبريت الذي يأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من «صناع الأمل»، الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير2020 في قاعة كواكولا آرينا في دبي، لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من دولة الإمارات بقدراتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا العربية .

وكانت استديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد قد شهدت توافد النجوم العرب للمشاركة بهذا العمل الانساني الذي سوف يسهم في صناعة امل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، علما بان كافة النجوم بهذا الاوبريت يشاركون بدون أي مقابل .

وتعتبر مبادرة "صناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها في العالم والعالم العربي ، اذ تهدف لتكريم أصحاب العطاء من صناع التغيير الإيجابى الذين يساهمون فى بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربى شاركوا فى نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنسانى العربى، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنسانى، من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربى ذو قيمة إنسانىة .

