مسلسل وثائقي يتابع نجمة التنس "نعومي أوساكا" قريبًا على Netflix









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة Netflix، أن مسلسلًا وثائقيًا عن بطلة التنس الآسيوية "نعومي أوساكا"، سيعرض قريبًا عبر تطبيقها بالتعاون مع "UNINTERRUPTED" ومن إنتاج "Film 45".

يأخذنا هذا المسلسل الوثائقي في رحلة مع "نعومي أوساكا"، البطلة لأكثر من مرة في بطولات "غراند سْلام"، والتي أصبحت أول لاعبة آسيوية تصل إلى المرتبة الأولى في التنس الفردي بعد فوزها في أول بطولة "غراند سْلام" لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018 والثانية في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019. ومع إمكانية وصول غير مسبقة إلى "أوساكا"، يوفر المسلسل الوثائقي للجماهير نافذة عميقة إلى حياة نجمة تنس عالمية.

وسيغطي المسلسل عام "نعومي" المحوري من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أغسطس 2019 وفي جولة مع نجمة التنس وهي تلعب في كل من بطولات "غراند سْلام" وتستعد لأولمبياد طوكيو 2020.

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هاجرت "أوساكا" مع أمها اليابانية وأبيها الهايتي إلى الولايات المتحدة وهي طفلة، حيث أصبحت أول لاعبة آسيوية تصل إلى آفاق التنس العالمي. ويستكشف طاقم العمل، الذي يقضى معها بعض الوقت خلال برنامج تدريب وسفر عصيبين، الضغط الهائل الذي تتعرض له، ورحلتها لاكتشاف الذات، ووقتها خارج موسم اللعب للبحث بتعمق في اهتماماتها وشخصيتها المعروفة بغرابتها ونزاهتها. كما يسافرون أيضًا مع "نعومي" إلى اليابان لفهم علاقتها العميقة مع البلد التي تمثله وانعكاسات هويتها متعددة الثقافات.

وتقول لاعبة التنس الشابة عن هذا العمل: "إن قدرتي على سرد قصتي والسماح للناس بمعرفة حياتي خلال هذا العام المهم، والعمل مع فريق يفهمني حقًا، تجربة مجزية بالفعل. لن يبدو كمسلسل وثائقي رياضي تقليدي، وأنا متحمسة جدًا لمشاركته مع الجميع".

تقوم بإخراج المسلسل "غاريت برادلي" التي حازت على العديد من الجوائز. إذ تم ترشيح فيلمها القصير "Alone"، الذي تم عمله من خلال "The New York Times OpDocs"، لجائزة الأوسكار. وفي مهرجان "صندانس" لعام 2020، فازت "برادلي" بجائزة أفضل مخرج عن فيلمها الوثائقي الأمريكي في المنافسة "TIME".