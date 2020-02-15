آنجي تطرح جديدها "مين ما بتكون" بمُناسبة عيد الحبّ

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"الخليج 365" من بيروت: أهدت الفنّانة الشابّة آنجي جمهورها ومُحبّيها أغنية "مين ما بتكون" بمُناسبة عيد الحبّ، الأغنية رومنسيّة بإمتياز مع إيقاع هادىء، تُحاكي من خلالها الحبيب مُعبّرة عن مدى حبّها له وعن تفانيها في هذه العلاقة. كما تتضمّن الأغنية رسائل كثيرة عن أهميّة الحريّة في إختيار الشريك والمُواجهة والتحدّي في الحبّ وعن قوّة الإحساس التي يجب أن تكون دائماً أقوى من كلام الناس.

"مين ما بتكون" من كلمات طالب جليلاتي وألحان كرم صليبي الذي وزّع العمل أيضاً. أمّا عمليّة الميكسينغ لسيمون بيتراكي والماسترينغ بول إدواردز . ومن إنتاج شركة"Universal Music MENA".

وهي مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة ، أمّا الـ Lyrics Video ، فيمكن متابعته عبر قناة آنجي الخاصّة على تطبيق Vevo .