شكرا لقرائتكم خبر عن صناع ألبوم "سهران" لعمرو دياب بيسألوا الجمهور: ايه أكتر 5 أغانى حبتوهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجموعة من صناع ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب، والذى طرح أول أمس، وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أصبحت أغانى عمرو دياب الجديدة، الأكثر استماعا منذ طرحها وحتى الآن.

الشاعر الغنائى تامر حسين، نشر فيديو، يجمعه بكل من الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وكذلك الملحن نادر حمدى، وعلق على الفيديو قائلا "العباقرة المُبدعين الملحن الكبيرعمرو مصطفى الشاعر الكبير خالد تاج الدين الموسيقار نادر حمدى .. بيمسوا وبيسألوكم ايه أكتر 5 أغانى حبيتوهم فى الألبوم ولسه فى فيديوهات وحصريات كتير"

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.

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يضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.