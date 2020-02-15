شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى عمرو دياب.. شاعر وملحن يقدمهما الهضبة فى ألبومه الجديد "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم دائما الهضبة عمرو دياب أسماء جديدة مع كل ألبوم له من الشعراء والملحنين والموزعين وفى ألبومه الجديد "سهران" قدم موهبتين فى الكلمة واللحن، هما الشاعر الغنائى شادى نور والملحن بلال سرور اللذين نتعرف عليهما أكثر خلال التقرير التالى:

الشاعر الغنائى شادى نور:

يظهر اسم الشاعر شادى لأول مرة مع الهضبة بأغنية "جميلة" والتى شاركت فيها جانا ابنة "عمرو" بالغناء والتلحين والكتابة لأول مرة مع والدها، حيث تعاون شادى مع عدد من نجوم الأغنية الكبار مثل الديفا سميرة سعيد بأغنية هليلة من وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، وأغنية مع رامى جمال فى ألبومه الجديد والتى تحمل اسم "مين غيرك فالقلب"، من ألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وهشام عباس في ألبوم الأخير بأغنية "الفترة اللى فاتت" وهى من وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع.

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شادى نور

الملحن بلال سرور

يعد بلال سرور، واحد من أهم الملحنين الشباب حالياً فى مصر والوطن العربى، وتعامل مع كبار المطربين مثل سميرة سعيد فى أغانى "هوا هوا"، "سوبر مان"، "محصلش حاجة"، وأخيراً هليلة، ومع تامر حسنى فى "عيش بشوقك"، ومع مصطفى شوقى فى "ملطشة القلوب"، وطرح له مؤخرًا أغنية "سقف" مع الفنان رامى جمال، وأغنية "الفترة اللى فاتت".



بلال سرور

ويظهر مع عمرو دياب فى لحن أغنية "جميلة" التى كتبها الشاعر شادى نور والتى شاركت فيها جانا ابنة "عمرو" بالغناء والتلحين والكتابة لأول مرة مع والدها، فى مقطع باللغة الإنجليزية كتبته ولحنته، والأغنية من كلمات شادى نور، وتوزيع طارق مدكور.

وعن كواليس صناعة أغنية "جميلة"، قال الملحن بلال سرور إن عمرو دياب صاحب فكرة مشاركة جانا فى الأغنية، فهى تحمل معنى مزدوج الغناء للحبيبة والابنة، وجانا متفوقة جدًا حيث لحنت الجزء الخاص بها، وأهدى الأغنية أول تعاون مع الهضبة لخطيبتى فهذا رزقها و"وشها خير عليا".

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذى يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند على تويتر، وهو الأمر الذى لا يعد غريبًا على الهضبة.