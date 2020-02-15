شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تطور The Batman على مدار السنوات.. من آدم ويست لـ روبرت باتينسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إزاحة الستار عن الملامح الأولى لشكل Batman، الجديد الذى يجسدها الممثل العالمى روبرت باتينسون، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الشكل والبدلة التى ارتداها فى الفيلم المقرر عرضه فى يونيو عام 2021، قرر عشاق الشخصية الأخيرة مقارنتها مع مراحل تطور حامى جوثام الشهير.

وعلى مدار أكثر من 55 عاما، منذ طرح أول أفلام Batman، ظهرت الشخصية بشكل مختلف كبير وشهدت تطورات كبيرة من حيث الشكل، وكان أول من جسد تلك الشخصية هو المخرج والموسيقى آدم ويست فى فيلم Batman وهو الفيلم الأول الذى قدم شخصية باتمان عام 1966، والفيلم كان للمخرج ليزلى مارتنسون وكان "ويست" قد قدّم شخصية باتمان فى سلسة حلقات تليفزيونية أيضاً خلال الفترة الممتدة من 66 إلى 68، والتى حققت نجاحا وشعبية كبيرة وقتها.

وكان ثانى الممثلين الذين قدموا تلك الشخصية الشهير، الممثل والمنتج مايكل كيتون، الحائز على جائزة الأوسكار، والذى قدم شخصية باتمان فى فيلم Batman عام 1989 للمخرج تيم بورتون، وشارك فى بطولة الفيلم النجمان جاك نيكلسون، وكيم باسنجر.

Advertisements



تطور شخصيات باتمان

وكان ثالث الممثلين الذين قدموا شخصية باتمان، هو الممثل والمنتج فال كيلمر فى فيلم Batman Forever عام 1995، من إخراج جويل شوماخر، والممثل العالمى جورج كلونى، هو رابع الممثلين الذين جسدوا تلك الشخصية فى فيلم Batman & Robin عام 1997 والذى أخرجه ايضا المخرج جويل شوماخر.

وبعد توقف دام لسنوات، نجح الممثل العالمى كريستيان بيل، فى تجسيد ثلاثة شخصيات هم الأشهر على الإطلاق من أفلام "باتمان" والثلاثة من إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، والذى قدم رؤية جديدة تماما لهذه الأفلام المأخوذة من قصص الكوميكس، والتى بدأها منذ عام 2005، وهم فيلم Batman Begins مع مايكل كين، ووليام نيسون، والثانى فيلم The Dark Knight مع هيث ليدجر ومورجان فريمان ومايكل كين، وهو الفيلم الذى حقق نجاحا لم يصل إليه أى فيلم آخر من هذه السلسلة على الإطلاق، والفيلم الثالث The Dark Knight Rises والذى شارك فى بطولته آن هاثاواى، وتوم هاردى.

وشهدت الشخصية الشهيرة لباتمان، مشاركة الفنان بن أفليك، في تجسيدها من خلال فيلمه الجديد v Superman: Dawn of Batman Justice، من إخراج زاك سنايدر وبطولة هنرى كافيل وإيمى آدمز.

وبعد مسيرة طويلة استمرت لعقود، يقود الممثل العالمي روبرت باتينسون، بطولة الفيلم الجديد لباتمان، بعد ان كشف المخرج مات ريفز منذ ساعات، عن الشكل النهائي للشخصية وللبدلة التي سيرتديها باتمان في الفيلم المقرر عرضه في 2021.