شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تحيى ليلة عيد الحب بـ12 أغنية أبرزها اتقى ربنا فيا وسكة السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" والذى أقيم بأحد مسارح التجمع الخامس، حيث قدمت مجموعة من أروع أغانيها منها: وفيها إيه، لو رسمته وبداية بدايتك، ورايح بيا فين، يا عينى عليكى يا طيبة، اتقى ربنا فيا، سكة السلامة ولعشاق أغانيها الخليجية قدمت أغنية لو كان بخاطرى واعترف.





وفاجأت آمال ماهر جمهورها بدويتو مع الفنان والملحن تامر عاشور، حيث قدموا سويا أغنية "قالوا بالكتير"، كما قدمت أحدث أغانيها "ماتسبنيش" والتى طرحتها أمس بمناسبة عيد الحب وشاركها العزف على البيانو الموزع نادر حمدى.

وخلال الحفل قدمت آمال ماهر أغنية جديدة بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركى آل الشيخ وألحان رابح صقر والتى تفاعل معها الجمهور وعبروا عن إعجابهم الشديد بها.

وكانت آمال ماهر قد طرحت أغنية منفردة مصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "ماتسبنيش" من كلمات أمير طعيمة والحان خالد عز و توزيع نادى حمدى، اخراج العالمي "نيهات اوداباسي"، وقد تم تصوير الفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس، وأشرف على الأغنية المنتج الفنة حمادة إسماعيل.

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يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمى.



