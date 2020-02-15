شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: عمر كمال مش هياخد فلوس من بنت الجيران لأنها "مش بتاعته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن الفنان عمر كمال، ليس له حق في أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أي أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء في الأغنية، ولكن الأغنية في الأصل ليست ملكه أو أغنيته.

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وأضاف، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بالنسبة له لا يوجد مشاكل بينه وبين عمر كمال وأنه يعتبره أخ له، وربما تجمعهما أعمال مرة أخرى.

وتابع شاكوش أنه يملك أغنية "بنت الجيران" مضيفا أن نجوم المهرجانات هم من اخترعوا "التريند" في مصر، وأن أغنيته "أشكرك وكلو ماشي" التى قام بتقديمها في سنة 2010 احتلت المرتبة الرابعة في "ترند" مصر.

وأختتم حديثة أن حمو بيكا وعمر كمال مثل أشقائه مضيفا: "ربنا يهدي حالهم ويكرمهم وأشوفهم أحسن ناس في الدنيا".