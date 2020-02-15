شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم ضيفة شرف مع شقيقتها فى فيلمها الجديد "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة ايمى سمير غانم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "تسلم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم الذى انطلق تصويره الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويشاركها فى بطولة الفيلم هشام ماجد، وبيومى فؤاد، ودلال عبد العزيز، وسيمر غانم، للمخرج خالد الحلفاوى، تأليف شريف نجيب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لايت، ويعد التعاون الأول سينمائيا بين كل من النجمة دنيا سمير غانم والمخرج خالد الحلفاوى الذى قدم معها فى موسم رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة 3" والذى حقق نجاح كبير.

وشاركت إيمى سمير غانم فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "سوبر ميرو"، للمخرج خالد الحلفاوى تأليف محمد المحمدى وأحمد محيي، وشارك فى بطولة العمل كل من محمد ثروت وحمدى الميرغنى وملك قورة وأنعام سالوسة بجانب النجم الكبير سمير غانم.

ودرات الأحداث حول (أميرة طفطف) مسئولة سوشيال ميديا فى موقع (الخبر اﻷكيد)، تعانى من والدها الذى يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها فى العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.

بينما النجمة دنيا سمير غانم كانت آخر أعمالها "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضى فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة CBC.