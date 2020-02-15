بالتخصص.. العالمى حكيم يتصدر يوتيوب للمرة السابعة بـ"قلبى يا ناس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان العالمى حكيم تألقه فنيا، وبالتخصص تصدرت أغنية " قلبى يا ناس" كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسى وإخراج مازن نيازى يوتيوب مصر، لتصبح المرة السابعة على التوالى التى تتصدر أغنيات ألبومه السبعة المتنوعة، التى طرحها حتى الآن من ألبومه الجديد "الراجل الصح" على اليوتيوب، والأغنيات هى "الراجل الصح ورقصونى والجارسون وآه بحبه والصعيد يا دولة والله يسامحك".
ويجهز الفنان العالمى حكيم العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.
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