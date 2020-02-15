فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤخرا تسببت مكاسب أغنية "بنت الجيران" من موقع اليوتيوب، فى أزمة بين مغنييها عمر كمال وحسن شاكوش، ما أثار سؤالا لدى كثيرين، كم تجنى الأغنية التى تخطت 93 مليون مشاهدة فى شهرين فقط؟ الفيديو التالى يرصد سر تحقيق هؤلاء النجوم لثرواتهم عبر قنواتهم الشخصية على يوتيوب. ووفقا لموقع Business Insider فإن سعر الـ100 ألف مشاهدة يتراوح ما بين 500 دولار و1000 دولار. ويعتمد المبلغ الذى يحصل عليه المشاهير على محورين الأول.. عدد الإعلانات والثانى.. مدة مقاطع الفيديو تتخطى مشاهدات حمو بيكا 237 مليونا بمعدل مشاهدات للفيديو الواحد بين 430 ألفا و3 ملايين Advertisements ليصبح دخله الشهرى بين 54 ألفا إلى 860 ألف جينه أما حسن شاكوش فيصل عدد المشتركين فى قناته 1.49 مليون ووصلت نسبة مشاهدات فيديوهاته بين 7 ملايين و86 مليون مشاهدة وحصل على أرباح قدرها 345 ألف دولار من أغنيته الأخيرة خلال شهرين فقط ويدخل فى سباق الأرباح الفنان محمد رمضان بـ8.03 مليون مشترك على قناته وإجمالى مشاهدات 2 مليار و453 مليونا و896 ألفا و749 مشاهدة ما يعنى حصوله على أرباح بين 600 ألف إلى 9.7 مليون جنيه شهريا بعد معرفة تلك الأرقام هل تفكر فى تغيير مجالك وإطلاق قناتك الخاصة على الـyoutube ؟

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