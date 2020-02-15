شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح غير مسبوق لحفل عيد الحب باستاد القاهرة بحضور 70 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال حفل عيد الحب إعجاب الجميع الذى أقيم أمس الجمعة وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذى نظمته شركة إم بى إم برئاسة محمود بخيت بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر والتى يرأسها منتصر النبراوى، وأحيا الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، وعلى رأسهم الفنان تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم ووائل جسار وأحمد شيبة وحسن شاكوش وعمر كمال وساندى وغيرهم، والذى أقيم فى استاد القاهرة وشهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غير مسبوق فى تاريخ الحفلات بمصر، حيث تواجد فى الحفل أكثر من 70 ألفاً، فى الوقت الذى شهد التنظيم حالة من السهولة واليسر الأمر الذى نال إعجاب جميع الحاضرين.

وبذل مسئولو تذكرتى جهوداً كبيرة لتسهيل عملية خروج ودخول الجماهير وتوفير كافة سبل الراحة بتوجيهات من منتصر النبراوى رئيس الشركة، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديرى العمليات.

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واقتحمت شركة تذكرتى مجال تنظيم الحفلات، فى الوقت الذى تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربى خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

يذكر أن تذكرتى هى إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية التى يترأس مجلس إدارتها تامر مرسى.