شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات على رحيل حاتم ذو الفقار..اعرف الفنانة التى تزوجها رغماً عن والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 8 سنوات على رحيل الفنان حاتم ذو الفقار، والذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، وفى أيامه الأخيرة عانى كثيرا ودخل في عزلة بعد ما دخل فى حالة من الإكتئاب، ولم يعرف أحد بموته إلا بعد 3 أيام من وفاته، ولد حاتم محمد محمود راضي الشهير بحاتم ذو الفقار في 5 يناير 1952 بقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، ولقب بـ "ذو الفقار" نسبة إلى الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي كان يجاوره في السكن بمنطقة العباسية وأخبره أنه يحمل ملامح عائلات "ذو الفقار، وأباظة"، وأول من نصحه بتغيير اسمه الفنان وحيد سيف.

تصاعدت أدواره من الأدوار الصغيرة إلى الأدوار الكبيرة، وأثبت وجوده كممثل، كما أجاد دور الابن ‏الطائش، وصار في درب عمالقة الفنانين الذين اشتهروا بأدوار الشر أمثال، استيفان روستي، ومحمود إسماعيل، وعادل أدهم، وفريد شوقي.

تزوج من الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسى، والتي تعد أشهر زيجه له والتي تمت ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من إحدى قريباته، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن في ذلك الوقت، ولم يستمر زواجه منها إلا فترة قصيرة، وتم الطلاق بعد اكتشاف نورا أن "حاتم" مدمنا مخدرات حسب ما تردد، قبل إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالسجن، حيث كانت الزوجة الثانية له بعد زواجه الأول والتي لم ينجب منها، أما الزوجة الثالثة كانت من خارج الوسط الفني.

الفنانة نورا وزوجها حاتم ذو الفقار

نورا وحاتم ذو الفقار في حفل الخطوبة

من أبرز أعماله السينمائية التي شارك بها، فيلم "العمر لحظة، وحكمت المحكمة، والغول، وعنتر شايل سيفه، والمدبح، وبيت القاضي، وبنات في الخارج، والتخشيبة، وسري للغاية، وقبل الوداع، وعشرة علي عشرة، ونشالات فاتنات، ورجل في عيون امرأة، والمشاغبون في البحرية، وآه وآه من شربات"، وغيرها من الأفلام الناجحة المميزة.

أما الأعمال التليفزيونية منها "بصمة في الظلام، ودموع القمر، والرجل، والطريق، وفلاح في بلاط صاحبة الجلالة، ونساء في الغربة ودقات الساعة"، وغيرها من المسلسلات الدرامية.

أصدرت المحكمة قرار بحبس حاتم ذو الفقار لمدة عام وتغريمه 500 جنيه، ومعاقبة زميله، سعيد حافظ، الذي ضبط في الوكر بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات بتهمة إدارة مسكنه لتعاطي المخدرات.

وعقب خروجه من السجن حاول ذو الفقار استعاده تألقه الفنى، وعاما بعد الآخر نجح فى ذلك تدريجيا وشارك فى أفلام منها "آه وآه من شربات" و"جزيرة الشيطان" و"مسجل خطر" لكنه وقع ضحية المخدرات مرة أخرى، حيث تم القبض عليه فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى قضية تعاطى مخدرات، وبرأته المحكمة وقتها.

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وبعد فترة من إدمان المخدرات تأكد ذو الفقار أنه يسير فى الطريق الخطأ وهو ما عبرعنه بنفسه فى أحد حواراته الصحفية حيث اعترف بأن المخدرات أجلت أحلامه كثيرا وخاطب وقتها وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف لكى يساعده فى العودة للفن، ليظهر ذو الفقارفى 12عملا فقط بعضها سهرات تليفزيونية طوال 9 سنوات منذ عام 2000 حتى 2009 لم تحقق أى نجاح، ليختفى بعد ذلك عن عالم التمثيل ويلقى حتفه وحيدا فى شقته عام 2012 عن عمر يناهز 60 عاما.



حاتم ذو الفقار



حاتم



حاتم ذو الفقار



حاتم ذو الفقار



حاتم ذو الفقار



حاتم ذو الفقار



حاتم ذو الفقار فى احدى افلامه



حاتم ذو الفقار



الفنان حاتم ذو الفقار