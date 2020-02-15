فيديو قديم| حاتم ذوالفقار يحكي تفاصيل حادث أنهى دراسته بالكلية الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم 15 فبراير، من عام 2012، رحل عن عالمنا الفنان حاتم ذو الفقار، تاركًا رصيدًا كبيرًا من الأعمال اقترب من 50 فيلمًا و50 مسلسلًا و6 مسرحيات إلى جانب السهرات التليفزيونية.

وفي حوار تليفزيوني قديم مع برنامج "دائرة الضوء"، حكى حاتم عن التحاقه بالكلية الحربية، فترة استمرت عام و3 أشهر، قبل أن يتسبب حادث تعرض له داخل الكلية أثناء التمرين على فنون قتالية، في إنهاء مسيرته بالجيش قبل أن تبدأ وقبل التخرج بـ3 أشهر، حسب قوله.

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وتحدث حاتم عن تلك الفترة، قائلًا "الفترة اللي قضيتها في الكلية الحربية خلوني استحمل كل حاجة، الجيش ده بيعمل راجل، دخلت 1969 – 1970، وخرجت 1972 قبل التخرج بـ3 أشهر، وقعت من فوق الحبال ورجلي خست 3 مللي".

من بين الأعمال السينمائية التي شارك في بطولتها: "أجراس الخطر"، "انتحار صاحب الشقة"، "الخط الساخن"، "رجل في عيون امرأة"، "عنتر شايل سيفه"، "المدبح"، "المجنونة"، "بناتنا في الخارج".