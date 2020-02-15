بتكريم ناهد فريد شوقي وإعلان الجوائز.. أسوان لأفلام المرأة يختتم دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تختتم اليوم السبت، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي أقيمت بمحافظة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجاري، بحضور عدد من نجوم الفن، وتقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي ويخرجه هشام عطوة.

ويكرم في حفل الختام اليوم 3 من صانعات السينما، وهن المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، ضمن حرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وقامت إدارة مهرجان أسوان بترجمة نسخ الأفلام المشاركة في دورته الرابعة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، حيث نجحت هذا العام في ترجمة 20 فيلماً ليتمكن جمهور محافظة أسوان من متابعة الأفلام بشكل أفضل.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والفنانة منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها الفنانة بشرى والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

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وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري: الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والفنانة رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبدالفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهاما كبيرا في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، وقامت هذا العام باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.

وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الوطن العربي وأفريقيا لفيلم "بعلم الوصول"، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة الفنانة بسمة، وإنتاج محمد حفظي.

كما اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينها فيلمان يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضها الأفريقي الأول، وشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51 فيلما، إذ عُرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما عُرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.