"هقابل الملكة"..عبير صبري تعلن مشاركتها في "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة عبير صبري، على انضمامها لمسلسل"دهب عيرة" أمام الفنانة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المُقبل.

ونشرت عبير، صورة لها أثناء توقيع عقد المسلسل داخل مقر الشركة المنتجة العدل جروب، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "الخبر الحلو.. هقابل الملكة يسرا.. أخيرًا، في مسلسل دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠ بإذن الله.. إنتاج العدل جروب وإخراج سامح عبدالعزيز".

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخوض بطولته يسرا وعبير صبري وحلا شيحة وبيومي فؤاد وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنى، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.