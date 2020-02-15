بهذه الكلمات.. رجاء الجداوي تتذكر زوجها الراحل في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورا لزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها على"إنستجرام"، بمناسبة عيد الحب.

وكتبت رجاء، في تعليقها على الصور، قائلة: "يا حبيب إمبارح وحبيب دلوقتي، يا حبيبي لبكرة ولآخر وقتي .. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبرني على فراقك".

يُذكر أن رجاء الجداوي تشارك في رمضان المُقبل بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، إنجي المقدم، هنا شيحة، علي قاسم، ومن إخراج هاني خليفة.